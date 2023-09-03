Когда украинская теннисистка вернется на корт пока неизвестно.

В ночь на 3 сентября Элина Свитолина проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле в рамках 3-го круга US Open-2023 и покинула турнир.

Первая ракетка Украины прокомментировала результат поединка и сообщила, что берет перерыв выступлениях.

"Честно говоря, была рада, что смогла играть на этом турнире. Я выиграла здесь пару матчей. Это был тяжелый поединок. Пегула хорошо сыграла в третьем сете. Игра пошла не по плану, но это теннис. Я чувствую, что моя игра становится лучше. Хорошо чувствую себя на корте. Конечно, иногда бывают тяжелые дни. Я играла против третьей ракетки мира, а это непросто.

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Сейчас просто хочу взять отпуск, чтобы восстановиться физически и потом продолжить выступления. Я точно не знаю, сколько времени возьму на отдых. Посмотрю, что посоветуют врачи. Поговорю со своей командой, посмотрю, что меня ждет. Я просто очень хочу воспользоваться временем, чтобы восстановиться. Я давно не видела свою дочь, поэтому очень хочу вернуться домой

Когда буду в хорошей физической форме, то смогу по-настоящему бросить вызов таким игрокам", - заявила Свитолина на пресс-конференции.

Отметим, что US Open стал единственным мейджором, на котором Свитолина не смогла дойти до четвертьфинала после своего возвращения. На Ролан Гарросе украинка уступила в 1/4 финала Арине Соболенко, а на Уимблдоне дошла до 1/2 финала, где проиграла Маркете Вондроушовой.

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