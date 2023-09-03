Элина Свитолина в трех сетах проиграла Джессике Пегуле из США.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свои выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В поединке третьего круга 28-летняя украинка в напряженном поединке проиграла третьей ракетке мира Джессике Пегуле из США.

US Open-2023. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) - Джессика Пегула (США) - 4:6, 6:4, 2:6

Обзор матча:

Поединок продлился 1 час и 52 минуты. Украинская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.

Свитолина и Пегула встречались между собой пять раз, четырежды побеждала представительница США.

Для Элины это было десятое выступление на Открытом чемпионате США по теннису. Ее лучшим результатом остается полуфинал в 2019 году.

В 1/8 финала US Open-2023 Джессика Пегула сыграет против Мэдисон Киз.

Добавим, что в одиночном разряде US Open-2023 больше не осталось представительниц Украины. Ранее в первом круге турнира Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо, а Марта Костюк потерпела поражение от Елены Рыбакиной. Леся Цуренко покинула турнир, проиграв во втором раунде Екатерине Александровой.

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