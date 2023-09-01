Элина проиграла первый сет, но смогла сделать камбэк.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№26 WTA) пробилась в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису.

На стадии 1/32 финала украинка встречалась с россиянкой Анастасией Павлюченковой (№98 WTA). По ходу поединка Элина уступала, но смогла перевернуть ход игры в свою пользу.

US Open-2023. WTA. Второй круг

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Элина Свитолина (Украина) - Анастасия Павлюченкова - 5:7, 6:4, 6:4

Поединок длился почти три часа. Счет в личных встречах между Свитолиной и Павлюченковой стал 3:3.

Лучший результат Элины на US Open - полуфинал в 2019 году. Второго сентября на стадии 1/16 финала Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы (№3 WTA).

Интересно, что последние три матча Свитолиной с Пегулой завершались победой 29-летней представительницы США.

В первом раунде US Open-2023 Элина обыграла немку Анну-Лену Фридзам.

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