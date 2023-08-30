Во втором раунде американского мейджора Элина Свитолина встретится с Анастасией Павлюченковой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису.

В стартовом матче на турнире титулованная украинка разгромила представительницу Германии Анну-Лену Фридзам.

US Open-2023. WTA. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) - Анна-Лена Фридзам (Германия) - 6:3, 6:1

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Поединок продлился 1 час. Свитолина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.

Свитолина и Фридзам встретились впервые в карьере.

Отметим, что Свитолина в десятый раз в карьере выступает в основной сетке американского мейджора и в восьмой раз преодолевает первый раунд. Лучший результат Элины на US Open - полуфинал в 2019 году.

Во втором раунде US Open-2023 Элина Свитолина встретится с Анастасией Павлюченковой. Она в стартовой встрече Открытого чемпионата США переиграла Фиону Кроули в двух сетах - 6:2, 6:4.

Встреча Свитолиной с Павлюченковой состоится 31 августа, начало - примерно в 18:00 по киевскому времени.

Ранее в первом круге одиночного разряда US Open-2023 Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо, а Марта Костюк потерпела поражение от Елены Рыбакиной.

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