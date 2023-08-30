Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису.
В стартовом матче на турнире титулованная украинка разгромила представительницу Германии Анну-Лену Фридзам.
US Open-2023. WTA. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) - Анна-Лена Фридзам (Германия) - 6:3, 6:1
Поединок продлился 1 час. Свитолина четыре раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов.
Свитолина и Фридзам встретились впервые в карьере.
Отметим, что Свитолина в десятый раз в карьере выступает в основной сетке американского мейджора и в восьмой раз преодолевает первый раунд. Лучший результат Элины на US Open - полуфинал в 2019 году.
Во втором раунде US Open-2023 Элина Свитолина встретится с Анастасией Павлюченковой. Она в стартовой встрече Открытого чемпионата США переиграла Фиону Кроули в двух сетах - 6:2, 6:4.
Встреча Свитолиной с Павлюченковой состоится 31 августа, начало - примерно в 18:00 по киевскому времени.
Ранее в первом круге одиночного разряда US Open-2023 Катерина Байндль уступила Анне Каролине Шмидловой, Ангелина Калинина проиграла Саре Соррибес-Тормо, а Марта Костюк потерпела поражение от Елены Рыбакиной.