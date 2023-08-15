На турнире в Цинциннати осталась только одна представительница Украины.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с престижного теннисного турнира в Цинциннати.

Как сообщается на официальном сайте WTA, украинка снялась с турнира из-за травмы правой ноги.

Отметим, что в поединке первого круга Элина Свитолина должна была встретиться с Каролиной Возняцки из Дании.

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Таким образом, на турнире в Цинциннати осталась только одна представительница Украины - Ангелина Калинина. Она преодолела первый раунд турнира, победив в двух сетах представительницу Китая Линь Чжу - 6:3, 7:5.

Ранее турнир в Цинциннати покинула еще одна украинская теннисистка Марта Костюк. 21-летняя украинка в первом раунде разгромно проиграла итальянке Ясмине Паолини - 2:6, 1:6.

Добавим, что турнир в Цинциннати проходит с 14 по 20 августа. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет 2,7 миллиона долларов.

Действующей победительницей турнира является Каролин Гарсия, которая в финале прошлого года обыграла Петру Квитову.

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