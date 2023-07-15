Элина Свитолина сенсационно дошла до полуфинала Wimbledon-2023.

Звездная украинская теннисистка Элина Свитолина сотворила настоящую сенсацию на Wimbledon-2023, дойдя до 1/2 финала турнира.

После поражения от Маркеты Вондроушовой и вылета из турнира украинка вернулась домой, где проводит время со своей семьей.

В своем Инстаграме спортсменка опубликовала милое фото, как она проводит время со своей дочкой и собакой в бассейне.

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"Home", - подписала снимок Свитолина.

Отметим, что Элина Свитолина во второй раз в своей карьере сумела пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира. Подобное достижение ей также покорилось в 2019 году. Примечательно, что на том турнире украинка также проиграла представительнице Чехии. В тот раз это была Симона Халеп.

Напомним, в первом раунде Wimbledon-2023 Элина выиграла у легендарной американки Винус Вильямс. Во втором раунде украинка оказалась сильнее в дуэли с представительницей Белигии Элизе Мертенс. В третьем раунде Свитолина переиграла американку Софью Кенин. В 1/8 финала украинская теннисистка выбила беларускую теннисистку Викторию Азаренко. В борьбе за выход в полуфинал Элина Свитолина сеснационно победила первую ракетку мира Игу Швентек из Польши.

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