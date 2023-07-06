Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира.
В поединке второго раунда Wimbledon-2023 украинка в трех сетах победила бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс.
Wimbledon-2023. Второй раунд
Элина Свитолина (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) - 6:1, 1:6, 6:1
Игра продлилась 1 час и 24 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Элина третий раз в карьере вышла в третий раунд травяного турнира серии "Большого шлема". Лучший результат на Wimbledon Свитолина показала в 2019 году, когда сумела дойти до полуфинала.
В третьем раунде Wimbledon-2023 украинка сыграет с представительницей США Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла китаянку Синьюй Ван со счетом 6:4, 6:3.
Напомним, в первом раунде Уимблдонского турнира Элина Свитолина уверенно победила легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс.