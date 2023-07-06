В следующем раунде Уимблдонского турнира украинка сыграет против Софьи Кенин из США.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий раунд Уимблдонского турнира.

В поединке второго раунда Wimbledon-2023 украинка в трех сетах победила бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс.

Wimbledon-2023. Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) - Элизе Мертенс (Бельгия) - 6:1, 1:6, 6:1

Видео дня

Игра продлилась 1 час и 24 минуты. Свитолина трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Элина третий раз в карьере вышла в третий раунд травяного турнира серии "Большого шлема". Лучший результат на Wimbledon Свитолина показала в 2019 году, когда сумела дойти до полуфинала.

В третьем раунде Wimbledon-2023 украинка сыграет с представительницей США Софьей Кенин, которая во втором круге обыграла китаянку Синьюй Ван со счетом 6:4, 6:3.

Напомним, в первом раунде Уимблдонского турнира Элина Свитолина уверенно победила легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс.

Вас также могут заинтересовать новости: