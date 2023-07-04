Элина Свитолина в следующем раунде сыграет против Элизе Мертенс.

В понедельник, 3 июля, экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла легендарную американску Винус Уильямс в поединке первого раунда Wimbledon-2023.

Украинская теннисистка прокомментировала результат матча, отметив, что ей пришлось проделать тяжелую работу, чтобы одержать эту победу.

"Играть против Винус - это всегда удовольствие для меня, мы столько раз уже встречались на корте, почти на каждом мейджоре. Мне пришлось тяжело поработать, чтобы выиграть этот матч. Трава требует от тебя многих сил, действительно, нужна хорошая работа коленей, чтобы приседать, потому что Винус играет очень быстро.

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Это был особый момент для меня - играть на таком особенном корте перед этими зрителями против легенды спорта. Это прекрасные ощущения. Я очень счастлива, что так быстро вернулась в тур и играю на мейджоре. Мой муж и дочь болеют за меня дома.

Выступать на этом корте, где все начиналось в истории тенниса. Ты мечтаешь именно о таких моментах, поэтому все это невероятно. А тем более выиграть матч - это вдвойне большая победа", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

Напомним, Элина Свитолина выиграла у Винус Уильямс в двух сетах (6:3, 6:3). Это была шестая личная встреча теннисисток. Счет в их противостоянии 5:1 в пользу украинки.

В следующем раунде Wimbledon-2023 титулованная украинская теннисистка сыграет против Элизе Мертенс из Бельгии.

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