Свитолина одержала победу в двух сетах.

В понедельник, 3 июля, бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина начала свои выступления на Wimbledon-2023.

В первом раунде турнира серии "Большого шлема" украинка в двух сетах обыграла легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс.

Wimbledon-2023. Первый раунд

Винус Уильямс (США) - Элина Свитолина (Украина) - 4:6, 3:6

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Поединок продлился 1 час и 29 минут. Свитолина выполнила 6 подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки.

После завершения матча Винус отказалась пожать руку судье. Легендарная американка осталась недовольна работой рефери.

Это была шестая личная встреча теннисисток. Украинка ведет в счете 5:1, выиграв пять матчей подряд у американки.

Добавим, что Винус Уильямс пять раз в своей карьере выигрывала Уимблдонский турнир (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Для Элины Свитолиной это девятое выступление в основной сетке Wimbledon. В 2019 году титулованная украинка сумела дойти до полуфинала турнира. Это ее лучший результат.

В следующем раунде Wimbledon-2023 Свитолина сыграет против победительницы матча Элизе Мертенс - Виктория Грунчакова.

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