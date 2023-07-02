Уимблдонский турнир стартует 3 июля.

В понедельник, 3 июля, стартует турнир серии "Большого шлема" Wimbledon-2023.

В этом сезоне к турниру были допущены представители стран-агрессоров, которые будут выступать в нейтральном статусе.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов турнира вернуть теннисистов РФ и Беларуси.

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Она считает, что такое решение было принято из-за давления теннисных ассоциаций.

"Конечно, они вынуждены были изменить свой подход, потому что было сильное давление от теннисных органов. И потому это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели потерять "мейджор", и нам нужно это принять. Все равно я благодарна за поддержку, за помощь с проживанием и многие другие вопросы. Мы действительно благодарны за их позицию", - приводит слова Свитолиной btu.org.ua.

Также Элина Свитолина выразила благодарность организаторам Wimbledon за солидарность с Украиной, которую они продемонстрировали в прошлом сезоне.

"Я была счастлива, что они приняли такое решение в прошлом году, потому как украинцы мы за это боролись. Мы пытались говорить с организаторами соревнований, WTA, АТР, ITF, объяснять, что происходит, почему другие виды спорта решили ввести бан и почему теннис этого не сделал. Мы были очень благодарны Wimbledon за это решение. В прошлом году я была здесь один день, виделась с украинскими игроками. Они были такого же мнения", - добавила украинская теннисистка.

Напомним, в прошлом сезоне организаторы Wimbledon запретили российским и беларуским теннисистам выступить на турнире из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. В итоге ATP и WTA лишили этот турнир рейтинговых очков.

Добавим, что в этом сезоне в основной сетке Wimbledon выступят пять украинских теннисисток: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина.

Свитолина в первом раунде Wimbledon-2023 сыграет против легендарной американки Винус Уильямс.

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