В этом году Украину на Wimbledon представляют пять спортсменок.

Состоялась жеребьевка первого круга основной сетки травяного турнира Wimbledon-2023.

В этом году Украину на этом турнире представляют пять спортсменок: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина.

Согласно результатам жеребьевки, в первой круге первая ракетка Украины Ангелина Калинина сыграет против Джессики Боусас Манейро из Испании.

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Самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина встретится с легендарной американкой Винус Уильямс.

Соперницей опытной украинки Леси Цуренко станет американская теннисистка Клер Лю.

21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк сразится с восьмой ракеткой мира Марией Саккари из Греции, а 29-летней Екатерине Байндль будет противостоять Лейла Фернандес из Канады.

Основная сетка Wimbledon-2023 стартует 3 июля. Турнир продлится до 16 июля.

Напомним, еще три представительницы Украины не смогли пройти квалификацию Wimbledon-2023. Дарья Снигур и Катарина Завацкая вылетели в первом раунде квалификации, уступив Аранчи Рус и Найкте Бейнс соответственно. Даяна Ястремская в финале квалификации проиграла Селин Наеф из Швейцарии.

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