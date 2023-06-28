Завацкая уступила значительно более слабой сопернице.

27 июня состоялся первый раунд квалификации на один из турниров Большого шлема Уимблдон-2023. на этом этапе соревнования приняли участие три украинки, однако пройти дальше смогла лишь одна.

Дарья Снигур (WTA 151) в двухсетовом противостоянии уступила Аранчи Рус (WTA 85) из Нидерландов (6:7, 4:6). Катарина Завацкая (WTA 183) хоть и выиграла первую партию у британки Найкты Бейнс (WTA 311) со счетом 6:4, однако в двух следующих уступила (2:6, 3:6) и также покинула Уимблдон.

Единственной триумфаторкой дня среди украинок стала Даяна Ястремская (WTA 152). Она в двух сетах со счетами 6:4 и 6:3 одержала победу над 116 ракеткой мира Кимберли Биррел из Австралии.

Видео дня

В следующем раунде квалификации Ястремская встретится с россиянкой Эрикой Андреевой (WTA 148). Поединок состоится 29 июня. Напомним, что на пути к основной сетке Уимблдону нужно пройти три раунда. Даяна сейчас находится на втором этапе.

Добавим, что в основной сетке Уимблдона согласно рейтингу представлены четыре украинки: Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Екатерина Байндл. Также сыграет и экс-третья ракетка мира Элина Свитолина - она получила вайлд-кард турнира.

Отметим, что основной этап розыгрыша единственного турнира на траве в рамках Большого Шлема стартует 3 июля. Продлится Уимблдон до 16 июля.

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