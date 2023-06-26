Марта Костюк выиграла парный турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В воскресенье, 25 июня, состоялся финал парного турнира серии WTA 250 среди женщин в Бирмингеме.

В решающем поединке за трофей победу одержала пара украинской теннисистки Марты Костюк и чешки Барборы Крейчиковой. Они в двух сетах обыграли автралийку Сторм Гантер и американку Алишу Паркс.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Финал

Марта Костюк (Украина) / Барбора Крейчикова (Чехия) - Сторм Хантер (Австралия) / Алиша Паркс (США) - 6:2, 7:6 (9:7)

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Матч продолжался 1 час 30 минут. Костюк и Крейчикова 3 раза подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 4/7 брейк-пойнтов.

Марта Костюк в третий раз за карьеру сыграла в финале турнира WTA в парном разряде: в 2021 году вместе с Людмилой Киченок она уступила в матче за титул в Тенерифе, а в прошлом году выиграла титул WTA 250 в Портороже вместе с Терезой Мартинцовой.

Также стоит отметить, что Костюк выиграла свой первый травяной турнир в карьере. До этого она побеждала исключительно на хардовых кортах.

Кроме того, Марта стала первой украинской теннисисткой с 2015 года, которой удалось выиграть титул WTA в одиночном и парном разрядах в одном сезоне. Напомним, в 2015 году Элина Свитолина победила на соревнованиях WTA в Марракеше (одиночный разряд) и Стамбуле (парный).

Добавим, что Барбора Крейчикова также вышла в финал турнира WTA 250 в Бирмингеме в одиночном разряде, но уступила Елене Остапенко (0:2).

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