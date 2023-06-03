Марта Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе победила Кирстен Флипкенс и Шелби Роджерс.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк пробилась в третий круг парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису.

Украинская теннисистка в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии одержала волевую победу в матче против Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Шелби Роджерс (США).

Ролан Гаррос-2023. Парный разряд. Второй круг

Костюк / Русе - Флипкенс / Роджерс - 3:6, 6:4, 6:3

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Поединок продолжался два часа и пять минут. На счету дуэта Костюк и Русе в этом поединке 1 подача на вылет, 31 виннер, 5 из 8 использованных брейков, 28 невынужденных и 6 двойных ошибок.

В следующем раунде парного Ролан Гаррос-2023 пара Костюк и Русе сыграет с победительницами матча Виктория Азаренко / Беатрис Хадад Мая - Коко Гауфф / Джессика Пегула.

Напомним, в стартовом поединке основной сетки парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе победили тандем россиянок Анну Блинкову и Варвару Грачеву.

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