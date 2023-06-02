Марта Костюк традиционно отказалась пожать руку россиянкам после матча.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк успешно стартовала в парном разряде на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В поединке первого раунда престижного турнира украинка в паре с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии победила дуэт российских теннисисток Анну Блинкову и Варвару Грачеву.

Ролан Гаррос-2023. Парный разряд. Первый круг

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе - Анна Блинкова / Варвара Грачева - 6:3, 3:6, 6:2

Видео дня

Поединок длился 1 час и 57 минут. За матч Костюк и Русе ни разу не подали навылет, допустили 8 двойных ошибок и реализовали 4/8 брейкпойнтов.

Отметим, что после игры Марта Костюк отказалась жать руку российским теннисисткам. В тот момент, когда представительницы государства-террориста подходят к сетке, украинка отвернулась и ушла к судье информатору.

В следующем раунде парного турнира Ролан Гаррос дуэт Костюк и Русе сыграет против Кирстен Флипкенс (Бельгия) и Шелби Роджерс (США).

Напомним, Марта Костюк в одиночном турнире Ролан Гаррос-2023 была освистана болельщиками за то, что после матча против Арины Соболенко отказалась пожать руку беларуской теннисистке.

Вас также могут заинтересовать новости: