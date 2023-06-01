Украинская теннисистка заявила, что продолжит поступать так же даже после завершения войны.

Вторая ракетка Украины Марта Костюк поделилась своим мнением о свисте трибун в ее адрес за то, что она отказалсь пожать руку беларуской теннисистке Арине Соболенко.

20-летняя спортсменка отметила, что даже после завершения полномасштабной войны она продолжит поступать так же.

"Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет.

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В самом деле, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч действительно поддерживали больше, чем Соболенко. Просто потом некоторые люди решили себе, что почему-то я должна изменить свою позицию, и война почему-то вдруг закончилась.

Хотя я уверена, что после того, как закончится война, я буду продолжать это делать. И когда я потом выходила из корта, меня тоже чуть-чуть освистали. Я могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 - аплодировали.

Думаю, уже был бы конец, если бы Соболенко сказала, что я заслуживаю такого. Край человеческой бесчеловечности. В нашем Туре случалось много разных событий за последние 15 месяцев, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она тоже не ожидала. Это действительно было неприятно", - сказала Костюк в эфире программы "Сниданок с 1+1".

Добавим, что с момента начала полномасштабной войны Марта Костюк провела уже пять матчей против представительниц России и Беларуси, но не жала им руки после матча. Однако освистали украинскую теннисистку впервые.

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