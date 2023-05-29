Украинская теннисистка считает, что освиставшие ее болельщики однажды поймут свою ошибку.

28 мая состоялся поединок первого раунда Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинская теннисистка Марта Костюк противостояла беларуске Арине Соболенко.

Вторая ракетка Украины проиграла представительнице Беларуси в двух сетах 3:6, 2:6.

После матча Костюк не пожала руку беларуской спортсменке, за что была освистана болельщиками на трибунах корта "Филиппа Шатрие" - центральной арены Ролан Гаррос.

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На пресс-конференции после матча Марта Костюк прокомментировала свист зрителей в ее сторону.

"Я хочу знать, что они будут чувствовать по этому поводу через 10 лет, когда война закончится. Я не думаю, что они будут чувствовать себя прекрасно.

Я чувствую себя нормально. В социальных сетях после моих заявлений я получаю много негативных реакций, но удалила почти все социальные сети из телефона. Я ничего не читаю. Я закрываю комментарии, и я не хочу – честно говоря, не хочу. Мне надоело то дерьмо, которое говорят люди. Это бессмысленно, поэтому я просто пропускаю это", - сказала Костюк.

Отметим, что Марта Костюк не пожимает руки своим соперницам из России и Беларуси с момента начала полномасштабной войны.

Добавим, что Арина Соболенко в 2020 году поддержала Александра Лукашенко в разгоне демонстрантов. Беларуская спортсменка также возмущается, что ее постоянно спрашивают о войне в Украине.

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