Элина Свитолина одержала победу в противостоянии с Игой Швентек.

Звезда украинского тенниса Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдонского турнира.

В поединке 1/4 финала 28-летняя украинка в трех сетах сенсационно победила первую ракетку мира из Польши Игу Швентек.

Wimbledon-2023. 1/4 финала

Ига Швентек (Польша) - Элина Свитолина (Украина) - 5:7, 7:6, 2:6

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Поединок продлился два часа и 41 минуту. Свитолина выполнила 5 подач навылет и допустила 9 двойных ошибок.

Свитолина и Швентек встречались во второй раз в карьере. Счет в личных встречах стал 1:1. В 2021 году польская тенниситка выиграла у украинки в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Отметим, что Элина Свитолина повторила свой лучший результат на Уимблдоне. В 2019 году она также выходила в 1/2 финала, но тогда проиграла Симоне Халеп со счетом 1:6, 3:6.

В полуфинале Wimbledon-2023 Свитолина сыграет против чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой, которая победила американку Джессику Пегулу (6:4, 2:6, 6:4).

Напомним, Элина Свитолина в первом раунде Wimbledon-2023 победила легендарную американку Винус Уильямс, во втором раунде выбила бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс, в третьем раунде обыграла Софью Кенин из США, а в 1/4 выиграла у беларуской теннисистки Виктории Азаренко.

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