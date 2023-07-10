Элина Свитолина и Ига Швентек встретятся в 1/4 финала Уимблдонского турнира.

Во вторник, 11 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против первой ракетки мира из Польши Иги Швентек в рамках 1/4 финала Wimbledon-2023.

28-летняя украинка прокомментировала предстоящий поединок и поблагодарила польскую спортсменку за поддержку Украины.

"Во-первых, она большой чемпион, а также отличный человек. Я искренне благодарна за поддержку украинцев и Украины, за то, что она делала все, что от нее зависело, за то, что она громко говорила об этом.

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Да, честно говоря, я еще не говорила со своим тренером о том, каким будет план. Я собираюсь провести тренировку, приоритетом будет восстановление. Потом я сяду со своим тренером, прочту план игры, посмотрю, как я смогу ее победить", - приводит слова Свитолиной ASAP Sports.

Напомним, Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала Уимблдонского турнира, победив в 1/8 финала беларускую теннисистку Викторию Азаренко. Ига Швентек в борьбе за путевку в четвертьфинал турнира обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич.

Свитолина и Швентек ранее встречались один раз. В 2021 году украинка проиграла представительнице Польши в четвертьфинале грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

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