Элина Свитолина в 1/8 финала Уимблдонского турнира сыграет против Виктории Азаренко из Беларуси.

В воскресенье, 9 июля, экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против беларуской теннисистки Виктории Азаренко в рамках 1/8 финала Wimbledon-2023.

Титулованная украинская теннисистка прокомментировала предстоящий поединок против представительницы Беларуси, отметив, что она и дальше не будет жать руку российским и беларуским спортсменам.

"Я играла уже с несколькими игроками из Беларуси и России в Страсбурге, а также в Париже. Потому ничего нового я вам сейчас не скажу. Это большая мотивация для меня попытаться выиграть, попытаться победить для моей страны.

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Однозначно, в Париже было много непониманий со стороны зрителей, потому что в Страсбурге все поняли мою позицию. Надеюсь, что такое понимание будет от британских зрителей.

Моя позиция в этом не изменилась: жать руку игрокам из России и Беларуси я не буду.

Надеюсь, что для них это тоже не будет новостью", - приводит слова Свитолиной BBC.

Добавим, что Свитолина и Азаренко ранее встречались пять раз. Беларуская спортсменка ведет в личных встречах со счетом 5:0.

Напомним, в первом раунде Wimbledon-2023 Свитолина победила легендарную американку Винус Вильямс. Во втором раунде украинка выиграла у бельгийской теннисистки Элизе Мертенс. В третьем раунде Элина выбила американку Софью Кенин.

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