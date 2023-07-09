В 1/4 финала Элина Свитолина сыграет против Иги Швентек.

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/4 финала Wimbledon-2023.

В поединке 1/8 финала украинка в трех сетах победила беларускую теннисистку Викторию Азаренко.

Wimbledon-2023. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Виктория Азаренко - 2:6, 6:4, 7:6 (11:9)

Видео дня

Матч продолжался 2 часа и 49 минут. Свитолина второй раз в карьере сыграла тай-брейк в решающем сете на турнире серии "Большого шлема" и впервые одержала победу. Первый был на US Open-2021 против Лейлы Фернандес, он игрался до 7 очков, а не до 10, как сейчас.

Это был шестой матч между Свитолиной и Азаренко. Украинка победила впервые.

Стоит отметить, что для Элины это девятое выступление в основной сетке Wimbledon. Она во второй раз в карьере сыграет в 1/4 финала. Лучший результат украинка на этом турнире показала в 2019 году, когда сумела пробиться в 1/2 финала.

В 1/4 финала Wimbledon-2023 Элина Свитолина сыграет против польской теннисистки Иги Швентек.

Напомним, в первом раунде Wimbledon-2023 Элина победила легендарную американку Винус Уильямс. Во втором раунде украинка выиграла у Элизе Мертенс из Бельгии. В третьем раунде Свитолина взяла верх в дуэли с представительницей США Софьей Кенин.

Вас также могут заинтересовать новости: