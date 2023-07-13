В четверг, 13 июля, состоялся поединок 1/2 финала Wimbledon-2023, в котором украинка Элина Свитолина играла против Маркеты Вондроушовой из Чехии.
Экс-первая ракетка Украины в двух сетах проиграла чешской теннисистке и покинула турнир.
Wimbledon-2023. 1/2 финала
Элина Свитолина (Украина) - Маркета Вондроушова (Чехия) - 3:6, 3:6
Поединок продлился один час и 16 минут. Украинка ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и использовала 3 из 6 брейкпоинтов.
Свитолина и Вондроушова встречались в шестой раз в карьере. Счет в личных встречах украинки и чешки стал 3:3. Примечательно, что чешская теннисистка победила Элину третий раз подряд.
В последний раз Свитолина и Вондроушова играли между собой в 2021 году в полуфинале теннисного турнира Олимпиады-2020. Тогда чешка разгромила украинку (6:3, 6:1).
Отметим, что Элина Свитолина играла в полуфинале Уимблдонского турнира во второй раз в своей карьере. В 2019 году украинка в битве за путевку в финал проиграла другой представительнице Чехии Симоне Халеп (1:6, 3:6).
В финале Wimbledon-2023 Маркета Вондроушова сыграет против победительницы пары Онс Жабер - Арина Соболенко.
Напомним, Свитолина стартовала на Wimbledon-2023 с победы над легендарной Винус Уильямс. Во втором раунде украинка победила Элизе Мертенс из Бельгии. В третьем раунде Элина выбила американку Софью Кенин. В 1/4 финала украинская теннисистка сенсационно выиграла у Виктории Азаренко из Беларуси.