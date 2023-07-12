Это будет шестая личная встреча между украинкой и чешкой.

13 июля звезда украинского тенниса Элина Свитолина (№76 WTA) проведет поединок против чешской спортсменки Маркеты Вондроушовой (№42 WTA) в рамках 1/2 финала Wimbledon-2023.

Счет в личных встречах в пользу 28-летней одесситки - 3:2. Последний раз Свитолина играла против 24-летней чешки в полуфинале Олимпиады-2020. Тогда Вондроушова уверенно одержала победу над украинкой в двух сетах (6:3, 6:1).

13 июля в 15:00 по киевскому времени Свитолина сыграет против Вондроушовой на Centre Court в Лондоне. Прямую трансляцию покажет в Украине Setanta Sports.

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Свитолина - Вондроушова: прогноз букмекеров

Фаворитом букмекеры видят представительницу Чехии. На ее победу коэффициент 1,85. На триумф Элины можно поставить за коэффициент 2,13. Прогнозисты дают 1,68 на то, что поединок завершится в двух сетах. Те, кто верят, что противостояние будет трехсетовым, могут на это поставить за 2,19.

Напомним, что на стадии 1/4 финала Свитолина сенсационно одолела первую ракетку мира Игу Свентек. В 1/8 финала Элина одержала победу над беларуской Викторией Азаренко (№20 WTA).

Добавим, что 12 июля состоятся два поединка 1/4 финала. Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Сабаленко будет играть против американки Мэдисон Киз (№18 WTA), а третья ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сыграет против Онс Жабер из Туниса (№6 WTA).

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