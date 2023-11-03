Элина Свитолина получила разрешение от врачей возобновить тренировки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила о скором возвращении на корт.

На своей странице в Инстаграме звездная теннисистка решила ответить на вопросы подписчиков. Один из вопросов касался возвращения украинки к соревнованиям.

"Наконец-то я получила зеленый свет от врачей, чтобы начать тренироваться очень скоро. Через несколько недель планирую вернуться на корт", - сообщила Свитолина.

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Напомним, в сентябре этого года Элина Свитолина неожиданно объявила о паузе в карьере. Украинская теннисистка сообщила, что имеет некоторые проблемы со здоровьем и поэтом хочет взять паузу, чтобы восстановиться.

Добавим, что Свитолина только весной текущего года вернулась на корт после долгого перерыва, связанного с рождением дочери. Возвращение украинки получилось триумфальным - она повторила личные рекорды на Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также выиграла турнир в Страсбурге, благодаря чему вернулась в топ-30 лучших теннисисток планеты.

Несмотря на очередную паузу в карьере, по состоянию на 3 ноября Элина Свитолина продолжает быть первой ракеткой Украины, занимая 25 место в мировом рейтинге WTA. В активе украинской теннисистки 1809 очков.

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