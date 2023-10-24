Спортсменки никак не прокомментировали случившееся.

Легенда мирового тенниса Серена Уильямс удалила из совместной фотографии первую ракетку мира Арину Соболенко, которая представляет Беларусь.

Американка накануне посетила открытие ресторана в Майами, на котором присутствовало огромное количество звезд спорта и шоу-бизнеса, и опубликовала в своих соцсетях снимок оттуда. На фото Уильямс стоит в компании Каролины Возняцки и Давида Грутмана.

Внимание пользователей привлек тот факт, что на снимке Уильямс обрезала стоявшую с краю Арину Соболенко. Беларуская теннисистка в своем Инстаграме опубликовала полную версию фотографии, отметив Серену.

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Ни Серена Уильямс, ни представительница Беларуси никак не комментировали эту ситуацию.

Добавим, что Арина Соболенко лишь спустя полтора года полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила, что не поддерживает войну и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее спортсменка неоднократно поддерживала действия диктатора. В 2020 году, во время протестов в Беларуси, Соболенко подписала документ под названием "Открытое обращение спортивной общественности Беларуси", в котором говорилось о том, что "долг" спортсменов "не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах".

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