Сергею Удовкину был 41 год, он воевал против российского агрессора с 2014 года.

Федерация тенниса Украины (ФТУ) сообщила о гибели бывшего судьи Международной федерации тенниса (ITF) Сергея Удовкина.

Сергей Удовкин родился в 1982 году в Азербайджане, но из-за войны в Карабахе вместе с семьей переехал в Донецк, где позже увлекся теннисом и стал профессиональным судьей. Также занимал должность исполнительного директора филиала ФТУ в Донецкой области.

С началом российско-украинской войны в 2014 году Сергей встал на защиту Украины, после чего отказался от статуса судьи ITF с "Белым значком". Погиб Удовкин 25 сентября. У него остались жена, дочь и сын.

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Как сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, на российско-украинской войне погиб уже 361 украинский спортсмен и тренер.

Брат футболиста "Динамо" Александра Тымчика Юрий Дятлюк погиб вблизи Марьинки Донецкой области. Он тоже играл в футбол на любительском уровне.

Также сообщалось о гибели бывшей футзалистки Элеоноры Мальцевой, которая ранее играла за сборную Украины. Ей было 34 года.

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