Юрий Дятлюк, брат защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика, погиб на войне против России.
Жизнь Дятлюка оборвалась 3 августа. Во время выполнения боевого задания он попал под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области. Ему было 34 года. Он служил старшим сапером инженерно-саперного взвода аэромобильного батальона 95 ОДШБР.
Дятлюк родился в селе Крикливец Винницкой области. До полномасштабной войны он играл в чемпионате области за любительскую команду "Кряж-Агро". Также был игроком винницкого мини-футбольного клуба "Химик".
У Дятлюка осталась жена, 11-летний сын и 4-летняя дочь. Жена погибшего создала петицию о присвоении ее мужу звания Героя Украины.
В память о Дятлюке назван турнир по футзалу, который проходит в Виннице каждый год в первое воскресенье августа.
Напомним, что перед ответным матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций тренер "Динамо" Мирча Луческу говорил, что брат одного из игроков команды погиб на войне.
В активе 26-летнего Тымчика 12 матчей за национальную сборную Украины и один забитый гол.