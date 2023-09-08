В семье защитника "Динамо" Александра Тымчика случилось горе.

Юрий Дятлюк, брат защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Тымчика, погиб на войне против России.

Жизнь Дятлюка оборвалась 3 августа. Во время выполнения боевого задания он попал под артиллерийский обстрел вблизи Марьинки Донецкой области. Ему было 34 года. Он служил старшим сапером инженерно-саперного взвода аэромобильного батальона 95 ОДШБР.

Дятлюк родился в селе Крикливец Винницкой области. До полномасштабной войны он играл в чемпионате области за любительскую команду "Кряж-Агро". Также был игроком винницкого мини-футбольного клуба "Химик".

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У Дятлюка осталась жена, 11-летний сын и 4-летняя дочь. Жена погибшего создала петицию о присвоении ее мужу звания Героя Украины.

В память о Дятлюке назван турнир по футзалу, который проходит в Виннице каждый год в первое воскресенье августа.

Напомним, что перед ответным матчем 3-го раунда квалификации Лиги конференций тренер "Динамо" Мирча Луческу говорил, что брат одного из игроков команды погиб на войне.

В активе 26-летнего Тымчика 12 матчей за национальную сборную Украины и один забитый гол.

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