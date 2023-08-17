Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что на войне погиб брат одного из игроков столичного клуба.
Слова Луческу передает официальный сайт "Динамо", фамилия футболиста, у которого случилось горе в семье, не сообщается.
"Перед самым отъездом в Салоники, который длился 23 часа поездом, автобусом, самолетом, один наш игрок отпросился домой похоронить брата, погибшего на войне. Семья осталась без кормильца, а двое детей – без отца. Это очень сложно. А мы требуем от него самоотдачи", - сказал Луческу на пресс-конференции перед поединком "Динамо" - "Арис".
Румынский тренер подчеркнул, что футболисты работают с особым рвением ради украинцев, которые на фронте.
"Да, мы понимаем, что многие украинцы гибнут на фронте, но защитники следят за футболом, за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с удвоенной энергией. Но у каждого в душе есть боль, потеря. Сложно настраивать игроков в таких условиях", - добавил Луческу.
Ранее УНИАН сообщал, что в боях под Бахмутом погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный". Также на этом направлении россияне убили известного украинского фигуриста Дмитрия Шарпара.