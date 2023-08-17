Мирча Луческу подчеркнул, что футболисты работают с особым рвением ради украинцев, которые на фронте.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что на войне погиб брат одного из игроков столичного клуба.

Слова Луческу передает официальный сайт "Динамо", фамилия футболиста, у которого случилось горе в семье, не сообщается.

"Перед самым отъездом в Салоники, который длился 23 часа поездом, автобусом, самолетом, один наш игрок отпросился домой похоронить брата, погибшего на войне. Семья осталась без кормильца, а двое детей – без отца. Это очень сложно. А мы требуем от него самоотдачи", - сказал Луческу на пресс-конференции перед поединком "Динамо" - "Арис".

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Румынский тренер подчеркнул, что футболисты работают с особым рвением ради украинцев, которые на фронте.

"Да, мы понимаем, что многие украинцы гибнут на фронте, но защитники следят за футболом, за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с удвоенной энергией. Но у каждого в душе есть боль, потеря. Сложно настраивать игроков в таких условиях", - добавил Луческу.

Ранее УНИАН сообщал, что в боях под Бахмутом погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный". Также на этом направлении россияне убили известного украинского фигуриста Дмитрия Шарпара.

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