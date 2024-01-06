В финале турнира в Окленде Элина Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Кори Гауфф.

Титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в финал турнира серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

В полуфинале первая ракетка Украины в трех сетах победила представительницу Китая Сиюй Ван.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 11 минут. Свитолина шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Ван два эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Видео дня

WTA 250 ASB Classic. Окленд, Новая Зеландия. 1/2 финала

Сиюй Ван (Китай) - Элина Свитолина (Украина) - 6:2, 4:6, 3:6

Это была первая личная встреча теннисисток.

Отметим, что Свитолина несколько раз брала медицинский тайм-аут в этой игре. Несмотря на проблемы со здоровьем Элина сумела переломить ход встречи после проигранного первого сета и выйти в финал соревнований.

Для именитой украинки это 21-й выход в финал на уровне WTA.

В финале турнира в Окленде Элина Свитолина сыграет против чемпионки US Open-2023 американки Кори Гауфф.

Напомним, в первом круге турнира в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании, в 1/8 финала одолела представительницу Великобритании Эмму Радукану, а в 1/4 финала разгромила представительницу Чехии Марию Боузкову.

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