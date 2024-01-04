В 1/4 финала турнира в Окленде Элина Свитолина сыграет против Марии Боузковой.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в напряженном поединке обыграла Эмму Радукану из Великобритании на турнире серии WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия).

Титулованная украинка поделилась своими эмоциями от победы над чемпионкой US Open-2021.

"Два отличных матча против Каролины и Эммы. Они играли очень хорошо. Я довольна тем, как справлялась с напряженными моментами. Очень благодарна всем, кто пришел. Очень здорово начать год здесь", - сказала Свитолина.

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Отметим, что Элина Свитолина и Эмма Радукану встретились между собой впервые в карьере. Поединок украинки и британки продлился почти три часа и завершился победой Элины в трех сетах.

Напомним, в первом раунде турнире в Окленде Элина Свитолина победила Каролин Возняцки из Дании.

В следующем раунде первая ракетка Украины сыграет против чешской теннисистки Марии Боузковой.

Ранее Свитолина и Боузкова втсречались три раза. Счет в личных встречах 2:1 в пользу украинки.

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