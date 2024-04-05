Первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела из турнира WTA 500 Сharleston Open в США.
В 1/8 финала украинская теннисистка в двух сетах проиграла Элизе Мертенс из Бельгии. Согласно результатам поединка Свитолина проиграла своей сопернице со счетом 4:6, 1:6.
Украинка провела два матча за день. В частности, во втором раунде Свитолина обыграла австралийку российского происхождения Дарью Сэвилл, а на игру с Мертенс сил не хватило.
В следующем раунде Мертенс встретится с Даниэль Коллинс.
Свитолина была последней спортсменкой из Украины на этом турнире. Перед этим соревнования покинула Ангелина Калинина.
Игра Свитолиной с Сэвилл
Согласно результатам поединка на Charleston Open, Свитолина выиграла у своей соперницы со счетом 2:0 (6:2, 6:4).
Из пяти стартовых геймов четыре закончились победой теннисистки, которая принимала подачи. Свитолина оформила три брейка против одного у соперницы. Свитолина после второй проигранной подачи взяла пункт, когда подавала Сэвилл, и получила шанс завершить сет в восьмом гейме. На этот раз первая ракетка Украины хорошо сыграла на своей подаче и с первой попытки сделала сетбол.
Во второй партии Свитолина быстро повела 2:0 с очередным брейком, но дальше австралийка сумела стабилизировать игру. В середине сета даже смогла взять подачу украинки, но сразу отдала очко на своей.
Учитывая преимущество украинской теннисистке достаточно было успешно выполнить собственные подачи. С этим Свитолина справилась и легко закрыла сет и матч.