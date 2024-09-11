По словам украинской теннисистки, у нее был неплохой сезон, при этом "завершить этот год в топ-30 - это неплохой результат".

Украинская теннисистка Элина Свитолина после выступления на US Open досрочно завершила сезон из-за травм. Об этом сообщает sport.ua.

По словам Свитолиной, у нее был неплохой сезон, при этом "завершить этот год в топ-30 - это неплохой результат, учитывая то, что я была больше травмирована в этом сезоне".

"Олимпиада прошла неплохо. К сожалению, я не смогла принести медаль, но были классные победы. Удалось ли подойти к Играм на пике формы, учитывая травму? Нет, на пике не удалось", - констатировала спортсменка. Видео дня

Она подчеркнула, что не сыграла так, как хотела в Париже и на следующих турнирах, потому что была травмирована.

"Хотелось большего, хотелось сыграть лучше. Сейчас я буду лечить свои травмы. Надеюсь, что смогу начать свой сезон лучше", - резюмировала Свитолина.

Издание напоминает, что в прошлом году Свитолина также из-за травмы досрочно завершила сезон после US Open.

Последние новости тенниса

Ранее УНИАН сообщал, что украинская теннисистка Людмила Киченок стала чемпионкой парного турнира US Open-2024. 6 сентября она в паре с латвийкой Еленой Остапенко обыграли французско-китайский тандем Младенович/Чжан (6:4, 6:3).

Финал парного разряда длился 1 час и 30 минут. Украинка и латвийка сделали 1 подачу навылет, допустили 7 двойных ошибок и использовали 4/5 брейкпойнтов.

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