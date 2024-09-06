Вместе с Еленой Остапенко украинско-латвийский дуэт обыграли в финальном матче в двух сетах пару Кристина Младенович/Шуай Чжан.

6 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко выиграли финальный матч на US Open. Об этом сообщает пресс-служба US Open.

В финале турнира украинская теннисистка вместе с латвийкой Еленой Остапенко обыграли французско-китайский тандем Младенович/Чжан (6:4, 6:3).

Финал парного разряда длился 1 час и 30 минут. Украинка и латвийка сделали 1 подачу навылет, допустили 7 двойных ошибок и использовали 4/5 брейкпойнтов.

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Для Киченок и Остапенко это первый выигрышный Grand Slam в карьере. Ранее дуэт выходил в финал нынешнего Australian Open.

Киченок также первая теннисистка в истории Украины, которая доходила до финала на всех четырех турнирах Большого Шлема. Это второй раз в истории Украина выиграла парный Грэндслем, впервые это произошло на Australian Open-2008, который выиграли Алена и Катерина Бондаренко.

Выступления украинских теннисисток

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина прошла в 1/4 Уимблдона-2024, обыграв китаянку Ван Синьюй. Украинка сыграла этот поединок с черной лентой, почтив память погибших в результате ракетной атаки на Украину 8 июля.

Как известно, Свитолина разгромила представительницу Китая за 56 минут. Матч завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу украинки. Это была первая очная встреча теннисисток.

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