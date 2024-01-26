Людмила Киченок во второй раз в карьере будет играть в финале турниров Грендслем.

Украинская теннисистка Людмила Киченок выиграла матч полуфинала в парном разряде Australian Open вместе с латвийкой Еленой Остапенко.

Пара с украинкой обыграла четвертых сеяных Эрин Роутлиффе (Новая Зеландия) и Габриэлу Добровски (Канада). Встреча длилась 95 минут и закончилась победой пары Киченкок в двух партиях со счетом 7:5, 7:5.

Отметим, что на протяжении турнира пара украинки и латвийки уступила только в одной партии – во встрече с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадецки (2:1). Все остальные матчи закончились победой 2: 0.

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Финал турнира состоится в воскресенье, 28 января. За трофей украинка и латвийка будут бороться против пары Элизе Мертенс (Бельгия)/Сувей Се (Тайвань).

В финале женских парных соревнований Украина будет представлена только в третий раз в истории. Последний раз это произошло в 2008 году - тогда Алена и Екатерина Бондаренко выиграли турнир в Мельбурне. За 9 лет до этого в парном финале проиграла другая украинка – Елена Татаркова.

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Ранее в одиночном разряде другая украинка Даяна Ястремская вылетела на стадии полуфинала. Она проиграла Чхэн Цинвэнь из Китая. Матч завершился в двух партиях с одинаковым счетом 4: 6, 4: 6.

После завершения матча украинская теннисистка продолжила свою традицию и оставила новый патриотический месседж на камере. Даяна на этот раз выразила свою поддержку украинским бойцам.

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