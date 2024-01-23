Людмила Киченок впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Australian Open.

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с представительницей Латвии Еленой Остапенко пробилась в полуфинал Australian Open-2024.

В поединке 1/4 финала Киченок и Остапенко одержали победу в противостоянии с французским дуэтом Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

Матч продлился 1 час и 43 минуты. Самым напряженным получился первый сет - соперницы проиграли по одной своей подачи, а победителя определили на тай-брейке - 7:6. Второй сет завершился победой Киченок и Остапенко - 6:4.

Видео дня

Australian Open-2024. 1/4 финала. Парный разряд

Гарсия / Младенович - Киченок / Остапенко - 6:7 (2), 4:6

Это была третья очная встреча этих дуэтов. Счет в противостоянии - 2:1 в пользу Гарсии и Младенович.

Отметим, что Людмила Киченок впервые в своей карьере вышла в 1/2 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии.

Дуэт Киченок и Остапенко в третий раз в карьере сыграет в полуфинале турниров серии Большого шлема. Предыдущие два были в 2022 году на Уимблдоне и Ролан Гаррос.

Добавим, что в полуфинале Australian Open-2024 пара Киченок / Остапенко сыграет против дуэта Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

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