Украинская и латвийская теннисистки обыграли соперниц из Китая и Тайваня.

Интернациональный дуэт обыграл Фан Сьен Ву (Тайвань) / Линь Чжу (Китай) в двух партиях – 6:3, 7:5.

Матч продлился 1 час и 29 минут. У Киченок и Остапенко — четыре эйса за игру (два – у соперниц), при трех двойных ошибках (две – у соперниц). Также Людмила и Елена оформили три брейка, отдав соперницам лишь одну свою подачу.

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Ранее сегодня Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал одиночного разряда, обыграв белоруску Викторию Азаренко в двух партиях - 7:6 (6), 6:4. В четвертьфинале соперницей украинки будет Линда Носкова, которая провела всего три гейма против Элины Свитолиной. При счете 0:3 украинка отказалась от продолжения борьбы из-за болей в спине.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Киченок и Остапенко сыграют с французской парой Каролин Гарсия / Кристина Младенович.

31-летняя теннисистка из Днепра впервые в карьере вышла в четвертьфинал австралийского чемпионата. Ее рекордом в парном разряде являются полуфиналы Открытого чемпионата Франции (2022) и Уимблдона (2022). На Открытом чемпионате США самым успешным выступлением был четвертьфинал в 2019-м году.

Самым большим успехом Киченок в карьере является победа в миксте на Уимблдоне-2023 в дуэте с Матэ Павичем из Хорватии.

На данный момент украинка находится на 27-м месте парного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

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