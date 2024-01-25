Украинская теннисистка проиграла в двух партиях со счетом 4:6, 4:6.

В Мельбурне завершиился полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису, в котором украинка Даяна Ястремская проиграла Чхен Цинвэнь из Китая. Матч завершился в двух партиях с одинаковым счетом 4:6, 4:6.

Украинка мощно начала матч и сразу сделал брейк, поведя в первой партии 2:0. Но, затем соперница сумела перехватить инициативу, сначала сравняв счет (3:3), а затем сделав еще один брейк (3:5). В итогк, партия завершилась со счетом 4:6.

Во второй партии уже китаянка первой сделал брейк, но Ястремсакая сумела выровнять игру (2:2) и, казалось, сумела переломить ход игры в целом. Но, еще один брейк китаянки стал решающим - 4:6 и во второй партии.

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Ястремская выполнила 3 эйса (против 4 у соперницы), допустила 5 двойных ошибок (3 - у соперницы), и, главное, реализовала лишь 2 брейк-поинта, против 4 - у соперницы.

В финале Цинвэнь будет противостоять белоруска Арина Соболенко, которая в первом полуфинале выиграла у американки Кори Гауфф со счетом 7:6 (2), 6:4.. Решающий матч женского одиночного турнира состоится в субботу, 27 февраля.

Ранее Ястремская и Марта Костюк дошли до четвертьфинала, где Костюк уступила Гауфф 6:7 (6), 7:6 (2), 2:6, а Ястремская уверенно обыграла Линду Носкову из Чехии 6:3, 6:4. В свою очередь, чешка в 1/8 финала прошла Элину Свитолину (3:0 - отказ), которая в первой партии отказалась от борьбы из-за резкой боли в спине.

Выход сразу трех украинок в 1/8 финала и двух - в четвертьфинал стал лекордным для украинского тенниса на турнирах "Большого шлема". Также полуфинал для Ястремской стал лучшим достижением в ее карьере. Ранее в полуфинале другого турнира "Большого шлема" - Уимблдона - дважды была Свитолина.

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