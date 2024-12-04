Ковтун и его тренер Горбачева весь 2024 год готовились к выступлениям в Хорватии.

Серебряный призер Олимпийских игр-2024 в Париже в спортивной гимнастике Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева рассматривают возможность сменить спортивное гражданство. Об этом сообщили в Tribuna.com.

Отмечается, что 21-летний уроженец Черкасс может начать выступать за сборную Хорватии. Окончательное решение будет принято до 2025 года.

В издании напомнили, что Ковтун и Горбачева весь 2024 год готовились к выступлениям в Хорватии. После Олимпиады в Париже спортсмен еще ни разу не возвращался в Украину.

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Журналисты обратились к Ковтун и Горбачевой за комментарием, но так и не получили ответ.

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