На пути к финалу 25-летняя украинка победила трех чемпионок мира разных лет.

Украинская борчиха Ирина Коляденко завоевала серебряную медаль Олимпиады в Париже.

В борьбе за золото в весовой категории до 62 кг, Коляденко уступила японке Сакуре Мотоки в финале Олимпийских игр по женской борьбе. Хотя украинская спортсменка открыла счет, заработав балл за пассивность соперницы, в конце первого периода она пропустила резкую атаку, которая принесла японке 4 балла.

После перерыва украинская борчиха активно пыталась переломить ход встречи, но Мотоки снова смогла провести несколько успешных накатов подряд. Окончательный счет схватки - 1:12.

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На пути к финалу 25-летняя украинка победила трех чемпионок мира разных лет.

В настоящее время в активе Украины 12 медалей.

Украина на Олимпиаде-2024

Украинские спортсменки завоевали "серебро" на Олимпиаде-2024 в женской каноэ-двойке. В частности Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок опередили на последних метрах дистанции команду из Канады. На финиш украинки прибыли со временем 1:54.30 минуты, позади лодки сборной Китая.

А сегодня олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк вернулся в Киев с золотой медалью из Парижа. Спортсмен заявил, что эту награду он посвящает каждому украинцу. "Мы вместе с вами шли к этой награде, вы знаете какой цены эта медаль... Я действительно посвящаю эту награду каждому украинцу. Всем, кто помогал, поддерживал меня, был рядом со мной, болел за меня во всем мире, я посвящаю им эту награду", - отметил спортсмен.

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