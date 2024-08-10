По словам спортсмена, он гордится тем, что смог достойно представить Украину.

Олимпийский чемпион по боксу Александр Хижняк вернулся в Киев с золотой медалью из Парижа. По его словам, эту награду он посвящает каждому украинцу, сообщает "Эспрессо".

"Мы вместе с вами шли к этой награде, вы знаете какой цены эта медаль. Поэтому я хотел бы поздравить каждого из вас, всех украинцев, с этой наградой. Я действительно посвящаю эту награду каждому украинцу. Всем, кто помогал, поддерживал меня, был рядом со мной, болел за меня во всем мире, я посвящаю им эту награду", - отметил спортсмен.

Также он выразил благодарность украинским пограничникам и военным, которые защищают родную страну.

"Каждый раз, когда я нахожусь на соревнованиях или готовлюсь к ним, видел, что в Полтавской области воздушная тревога, конечно, я волновался за Украину, свою семью и надеялся на наших военных, что они защитят нас с вами и благодаря этому мне было спокойно и я мог выполнять свою работу", - заявил Хижняк.

Боксер добавил, что гордится тем, что является полтавчанином и украинцем.

"Я горжусь тем, что я полтавчанин, что я украинец. Я горжусь тем, что смог достойно представить нашу страну на самых высоких соревнованиях Олимпийского спорта. Я поздравляю всех вас с этим", - подытожил он.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, украинские спортсменки завоевали "серебро" на Олимпиаде-2024 в женской каноэ-двойке. В частности Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок опередили на последних метрах дистанции команду Канады. На финиш украинки прибыли со временем 1:54.30 минуты, позади лодки сборной Китая.

Также сообщалось, что украинец Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже. Спортсмену удалось одолеть поляка Аркадиуша Кулинича.

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