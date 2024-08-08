В поединке за третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе украинец одолел поляка Аркадиуша Кулинича.

Украинец Жан Беленюк стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже. В поединке за третье место в соревнованиях по греко-римской борьбе (вес до 87 кг) украинец одолел поляка Аркадиуша Кулинича.

Первый период Беленюк проиграл со счетом 0:1, впрочем, после перерыва собрался с силами и одолел соперника - 3:1.

Добавим, что этот поединок стал для 33-летнего Беленюка последним в карьере. При этом, получив "бронзу" Олимпиады-2024, украинец стал обладателем всего комплекта наград ОИ, добавив его к "серебру" Игр в Рио-де-Жанейро-2016 и "золоту" в Токио-2020.

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Олимпиада-2024 - последние новости

Перед поединком Жана Беленюка Парвиз Насибов завоевал для Украины третье "серебро" на ОИ-2024. В финальном матче украинский борец уступил иранцу Саиду Эсмаилю Лейвеси.

Первый период украинец провел очень уверенно и победил со счетом 3:0. Но во втором периоде иранец перехватил инициативу. В итоге поединок завершился со счетом 6:5 в пользу Эсмаиля Лейвеси.

Накануне же украинский боксер Александр Хижняк завоевал "золото" на Олимпиаде-2024. В финале он победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

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