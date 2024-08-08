В финальном матче украинский борец уступил иранцу Саиду Эсмаилю Лейвеси.

Парвиз Насибов завоевал для Украины третье "серебро" на Олимпиаде-2024 в Париже. В финальном матче украинский борец (вес до 67 кг) уступил иранцу Саиду Эсмаилю Лейвеси.

Первый период украинец провел очень уверенно и победил со счетом 3:0.

Но во втором периоде иранец перехватил инициативу. В итоге поединок завершился со счетом 6:5 в пользу Эсмаиля Лейвеси.

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Добавим, что сразу после боя Насибова бронзовую награду попытается завоевать еще один украинец, Жан Беленюк (категория до 87 кг), который в своей схватке сойдется с поляком Аркадиушем Кулиничем.

Олимпиада-2024 - последние новости

Накануне украинский боксер Александр Хижняк завоевал "золото" на Олимпиаде-2024. В финале он победил представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

Это была уже третья золотая медаль, которую завоевали украинские спортсмены во время Олимпиады в Париже.

По состоянию на ночь 8 августа, Украина занимает 17 место в олимпийском медальном зачете. На счету наших спортсменов 3 золотых медали, 2 серебряных и 3 бронзовых. Еще одно "золото" завоевала для Украины Ярослава Магучих. Она была лучшей на соревнованиях по прыжкам в высоту 4 августа.

Кроме того, Украина имеет золотую медаль по командному фехтованию на саблях. Победу одержали Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая и Юлия Бакастова.

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