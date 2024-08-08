По словам партнерки Рыбачок, подстроиться под чужую лодку может быть сложной задачей.

Украинской гребчице Анастасии Рыбачок запретили соревноваться в ее лодке на Олимпиаде-2024. Сначала спортсменка была вынуждена залепить надпись: "Я - украинка" из-за правил Международной федерации каноэ, после чего вообще выйти с другой лодкой, пишет "Суспільне Спорт".

Рыбачок рассказала журналистам, что в заездах она соревновалась в каноэ, который принадлежит Людмиле Лузан, ее партнерше по каноэ-двойке.

"Возникла ситуация с моей надписью, ее заставили прикрыть. Из-за того, что СМИ раздули такой скандал в интернете, то мне в принципе запретили в нем выходить. Не скажу, что они неправы - это правило, как мне объяснило ICF, существует уже давно. Как видите, другие страны вообще не имеют надписей. Проблема в том, что ни штаб команды, ни ICF не знали, что нельзя надписей. И когда мне сделали ту лодку, и они [ICF] знали, что я на ней буду гоняться на Олимпиаде, мне никто ничего не сказал. Конечно, жаль, что нет запасной лодки, только одну привезла на Олимпиаду. Но благодаря напарнице [Людмиле Лузан], у нее запас лодок и она с радостью со мной поделилась, [я выступила в квалификации]", - подчеркнула украинская гребчица. Видео дня

По словам Рыбачок, фактически перед гонкой ей поставили ультиматум: либо не выходить на старт, либо искать новую лодку.

"У меня вариантов не было", - отметила спортсменка.

Кроме того, эту ситуацию прокомментировала и сама Людмила Лузан. По ее словам, в команде не знали о недопуске ее каноэ. Также Лузан добавила, что подстроиться под чужую лодку можно как очень быстро, так и не сразу.

"Страну можно написать, но какие-то "Я украинка" или политические позиции нельзя. К сожалению, это правила ICF, и они были уже задолго до этих Олимпийских игр. Мы не знали, и так сложилось, что ту лодку не допустили. Я отдала свою лодку Анастасии Насколько быстро можно подстроиться под чужую лодку? Можно как и за пять минут, так и за несколько тренировок. Это зависит как от лодки, так и от спортсмена. Когда узнали о необходимости замены лодки Рыбачок? Сегодня [в день квалификации]. Сколько лодок привезла? Две своих и еще одну привезла фирма на соревнования, чтобы я 200 метров ехала на ней", - рассказала Лузан.

В "Суспільне Спорт" отметили, что в лодке, которая принадлежит Лузан, Рыбачок победила в четвертьфинальном заезде. Также она два раза опережала свою партнершу по сборной. Также в полуфинал прошла и Людмила Лузан.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Анастасию Рыбачок заставили цензурировать надпись "I am Ukrainian" на лодке. Отмечается, что организаторы якобы разглядели в надписи признаки пропаганды и заставили закрасить часть фразы.

"Международный олимпийский комитет запрещает размещать на лодках любые надписи, связанные с войной. Например, мы не можем написать "Stop War". Они считают это пропагандой. Но надпись "I am Ukrainian" - это другое, она указывает на нашу принадлежность к Украине, это важно", - рассказала сама гребчица.

Также сообщалось, что украинский боксер Александр Хижняк завоевал "золото" на Олимпиаде-2024. Ему удалось победить представителя Казахстана Нурбека Оралбая. Это уже второй олимпийский финал для Хижняка в карьере.

Вас также могут заинтересовать новости: