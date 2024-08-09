На финиш украинки прибыли позади лодки сборной Китая.

Украина заняла второе место на Олимпиаде-2024 в женской каноэ-двойке. В частности Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок опередили на последних метрах дистанции команду Канады. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

По словам журналистов, на пути к финалу А украинские спортсменки преодолели два раунда: со второго места квалифицировались в полуфинал, где финишировали третьими в своей группе с четвертым лучшим временем среди всех лодок.

"В финале соревноваться с украинками выходили действующие олимпийские чемпионки, китаянки Сюй Шисяо и Сунь Менья, вице-чемпионки мира по 500-метровке, испанки Антия Хакоме и Мария Кобрера, представительницы второй страны мирового рейтинга - венгерки Агнес Анна Кисс и Бьянка Наги, среди других дуэтов", - добавили в материале. Видео дня

Во время старта на второй дорожке "сине-желтые" были вне первой пятерки лидеров. Экватор дистанции - 250 метров, украинки пересекали на шестом месте, с отставанием в 1.79 секунды.

Уже в пятерку спортсменки заехали на второй половине дистанции, после чего спринтовали и до второго места на подиуме. На финиш украинки прибыли со временем 1:54.30 минуты, позади лодки сборной Китая, и завоевали "серебро".

Поэтому места распределились следующим образом:

Сюй Шисяо / Сунь Менья (Китай) 1:52.81 минуты;

Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) +1.49;

Слоун Маккензи / Кейти Винсент (Канада) +1.55.

Олимпиада-2024 - последние новости

Как писал УНИАН, Парвиз Насибов завоевал для Украины третье "серебро" на Олимпиаде-2024 в Париже. Он уступил иранцу Саиду Эсмаилю Лейвеси. В итоге поединок завершился со счетом 6:5.

Также сообщалось, что украинский боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу в весе до 80 килограммов. В бою за "золото" на Олимпиаде в Париже ему удалось победить представителя Казахстана Нурбека Оралбая.

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