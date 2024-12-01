Ярослава Магучих в 2024 году достигла множества наград, что сделало ее лучшей среди спортсменов в небеговых дисциплинах.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшим спортсменом-легкоатлетом мира в 2024 году, вне беговых дисциплин по версии World Athletics.

Сообщается, что ей удалось оказаться на первом месте благодаря дебютному "золоту" на Олимпиаде и на чемпионате Европе. Кроме того, Магучих одержала третью подряд победу в финале Бриллиантовой лиги и стала мировой рекордсменкой с результатом (2.10 метра).

За звание лучшей легкоатлетки мира в этом году Ярославе удалось опередить олимпийскую чемпионку по семиборью Нафиссату Тиам из Бельгии, которая тоже была финалисткой номинации.

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Известно, что Магучих трижды попадала в список претенденток и впервые победила. Это также первая победа за 37 лет в целом — для Украины.

Другие новости о триумфе Ярославы Магучих

Ранее УНИАН сообщал, что 4 августа 2024 года Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовую медали на Олимпийских играх в Париже. Магучих удалось преодолеть высоту в два метра.

Кроме того, спортсменка рассказала о желании побить олимпийский рекорд уже после того, как она побила мировой.

"Организм потратил на это столько энергии, что я дня четыре просто ходила и ничего не могла делать. Хотя ментально я уже была готова к этой высоте. А физически - да и еще раньше, еще когда прыгала 2,06 в помещении и 2,05 в Брюсселе", - пояснила спортсменка о состоянии после того, как она прыгнула выше всех.

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