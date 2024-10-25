Международная федерация легкой атлетики официально ратифицировала мировой рекорд по прыжкам в высоту украинской спортсменки.

Украинская спортсменка, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих официально стала мировой рекордсменкой.

Международная федерация ратифицировала триумфальный прыжок в высоту, который Ярослава совершила на соревнованиях в Париже этим летом, прыгнув на 2,10 метра, сообщается на официальном сайте федерации.

"Украинка Магучих улучшила один из старейших мировых рекордов, когда 7 июля прыгнула на 2,10 м на парижском турнире Meeting de Paris, который является частью Бриллиантовой лиги", - говорится в сообщении.

Успехи Ярославы Магучих

7 июля Магучих удалось установить новый мировой рекорд в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,10 м и побила 37-летний рекорд, который установила Стефка Костадинова.

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже. Магучих преодолела высоту в два метра, а Геращенко прыгнула на 1,95 метра.

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