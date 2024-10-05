Магучих поделилась, что она после своего мирового рекорда "долго отходила".

Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих заявила, что намерена превзойти свой мировой рекорд. Она рассказала о желании побить олимпийский рекорд и "вписать там украинское имя".

"Скажу так, если в 2021-м были вообще мои первые Олимпийские игры, то в 2024-м - первые пробные после мирового рекорда. И после них уже начинается подготовка к Лос-Анджелесу", - сказала чемпионка, сообщает sport.ua.

Магучих поделилась, что она после своего мирового рекорда "долго отходила".

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"Организм потратил на это столько энергии, что я дня четыре просто ходила и ничего не могла делать. Хотя ментально я уже была готова к этой высоте. А физически - да и еще раньше, еще когда прыгала 2,06 в помещении и 2,05 в Брюсселе. Но тогда, возможно, психологически все же не была такой устойчивой", - пояснила спортсменка.

По словам украинки, она намерена превзойти собственный мировой рекорд. Чемпионка добавила:

"Сейчас уже готова и сама хочу превосходить 2,10, но это рекорд. Это высота, которую люди иногда прыгают один раз и все. Но мне хочется выше. Думаю, до 2,15 можно прыгать - есть такие силы".

Успехи Ярославы Магучих

7 июля Магучих удалось установить новый мировой рекорд в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,10 м и побила 37-летний рекорд, который установила Стефка Костадинова.

Украинские спортсменки Ярослава Магучих и Ирина Геращенко завоевали золотую и бронзовые медали в прыжках в высоту на Олимпийских играх в Париже. Магучих преодолела высоту в два метра, а Геращенко прыгнула на 1,95 метра.

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