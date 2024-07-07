Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту

Уроженка Днепра побила рекорд, установленный 37 лет назад.

Украинка Ярослава Магучих установила новый мировой рекорд в женских прыжках в высоту.

Это произошло во время выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Париже. Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,10 метра. Следовательно, украинка побила рекорд Стефки Костадиновой в 2,09 м, установленный в 1987 году.

Магучих выиграла золото, став единственной, кто взял 2,03 м на секторе. Кроме того, украинка побила собственный рекорд - 2,07 м со второй попытки.

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Теперь Ярослава первая в списке легкоатлеток по прыжкам в высоту. За ней Стефка Костадинова с результатом 2,09 м (1987 год), Кайса Берквист с результатом 2,08 м (2006 год) и Бланка Влашич 2,08 (2009 год).

Другие победы Ярославы Магучих

В июне украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих завоевала "золото" на Чемпионате Европы, который проходит в Риме. В финале уроженка Днепра преодолела высоту в 2,01 метра.

Эта отметка покорилась ей только со второй попытки. Впрочем, это позволило Магучих "перепрыгнуть" в итоговом протоколе сербку Ангелину Топич. А "бронзу" завоевала еще одна украинка Ирина Геращенко.

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