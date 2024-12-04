До этого времени от международных соревнований по хоккею на траве были отстранены только 2 страны - Россия и Беларусь.

Европейская федерация хоккея отстранила все национальные и молодежные сборные Украины по хоккею на траве от всех международных соревнований. Как сообщает "Суспільне. Спорт", причиной таких действий стала задолженность Украинской федерации перед европейской в размере более 30 тысяч евро.

"Из-за того, что у Украинской федерации хоккея оказались долги перед Европейской федерацией, все сборные Украины по хоккею на траве сняты с чемпионатов Европы-2025 и получили запрет посещать любые межнациональные соревнования. Речь идет о женской, мужской и обеих молодежных сборных", - говорится в публикации.

При этом, по словам старшего тренера женской сборной Украины Светланы Макаевой, Брюссельский офис Европейской федерации утверждает, что Федерация хоккея на траве Украины задолжала ему более 32 тысяч евро, в том числе взносы за соревнования.

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Так, Макаева отмечает, что сборной деньги перечисляло Министерство молодежи и спорта, и из этих средств уплачивались на счет Федерации Украины взносы сборной за участие в соревнованиях. Украинская федерация должна была эти деньги перечислить Европейской федерации, но, похоже деньги по назначению не дошли, отмечается в публикации.

Стоит отметить, что до ноября 2024 года от международных соревнований по хоккею на траве были отстранены только 2 страны - Россия и Беларусь - их дисквалифицировали из-за вторжения в Украину.

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