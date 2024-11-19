Игра прошла в Тиране на поле стадиона "Комбетаре".

Сборная Украины победила Албанию в решающем матче в группе B1 Лиги наций со счетом 2:1. Игра проходила в Тиране (Албания) на поле стадиона "Комбетаре".

На 5-й минуте Яремчук попытался пробить из пределов штрафной, а мяч от защитника отлетел в Зинченко, мастерски отправивший сферу в угол. На 10-й минуте Судаков подал на угол вратарского, откуда Конопля отбросил на Яремчука, который удвоил счет в матче.

Во втором тайме на 75-й минуте Балью разрешили прострелить на линию вратарской, а Трубин сыграл руками не в мяч, а в ноги Узуни, за что был назначен пенальти. К отметке подошел Недим Байрами, уверенно реализовавший одиннадцатиметровый.

В добавленное время у Украины были шансы забить еще раз, однако матч закончился со счетом 1:2 в пользу "сине-желтых".

Лига наций, группа B1, 6-й тур

Албания – Украина – 1:2

Голы: Байрами, 75 (пенальти) – Зинченко, 5, Яремчук, 10

Предупреждения: Байрами, 68, Митай, 79, Туци, 80 – Довбик, 79

Албания: Cтракоша – Балью, Айети, Исмайли, Митай – Аслани, Рамадани (Туци, 76), Лячи (Сеферы, 90) – Асани (Байрами, 46), Даку (Узуни, 46), Мучи (Ходжа, 51)

Украина: Трубин – Конопля (Сыч, 81), Забарный, Матвиенко, Миколенко – Калюжный, Зинченко (Шапаренко, 69) – Гуцуляк (Назаренко, 86), Судаков, Мудрик (Таловеров, 86) – Яремчук (Довбык, 76)

Таким образом, украинская сборная заняла второе место в группе с 8 очками и выходит в плей-офф за право повыситься в классе до дивизиона "А" Лиги наций. Матчи состоятся в марте 2025 года.

Победа позволяла Украине сохранить место в дивизионе B или даже соревноваться в плей-офф для выхода в дивизион А, тогда как ничья или поражение могли отправить команду в дивизион С. К решающему матчу Лиги наций Албания подходила с целью избежать поражения, ведь это гарантировало место в дивизионе B.

Выступления Украины в Лиге наций

Ранее в 3-м туре Лиги наций сборная Украины одержала долгожданную победу, минимально переиграв команду Грузии (1:0). После этого "сине-желтые" сыграла вничью со сборной Чехии. Счет матча - 1:1.

В матче 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 подопечные Сергея Реброва на выездесыграли вничью с командой Грузии.

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